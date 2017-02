Andere artikelen







Tuinieren deed mijn vader al. In Meppel was dat, richting Oosterboer. Tussen twee spoorwegovergangen in. Later een perceeltje langs de spoorlijn Zaandam-Purmerend. Ik vond het wel wat hebben. De bessentruiken, aardbeien, rabarber, aardappelen en sperciebonen. Ik heb wel eens in Zaandam gekeken, maar daar bleef het bij. Omdat twee vrijwilligers werkdagen nu weg gevallen zijn door huwelijk en verhuizing in Middelharnis, is er ruimte voor. Ook omdat het relatief dicht bij huis is.

Natuurlijk zijn er meer argumenten. Zoals fotografie, beweging, gezond eten en bewegen. Maar ook omdat je nu verse groenten zelf kunt kweken. Ook groenten die mogelijk moeilijk te verkrijgen zijn door misoogsten. Zoals nu de sla en de spinazie.

Het stukje grond dat ik ga huren is 400 m2 groot en ligt aan Sommelsdijk op Goeree-Opperflakkee, naast Middelharnis. Een vrij groot terrein voor zo'n 90 tuinders. Afgelopen zondag heb ik het bezocht, samen met vrouw en schoonzoon. De laatste heeft er ook een perceeltje.

Binnenkort dus uitzien naar een klein tuinhuisje, regenton en tuingereedschap. Verder een indeling van het oppervlak maken en kweekbakken aanschaffen. Het perceel is al omgespit maar dat zal verfijnd moeten worden. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.

Die twee weggevallen vrijwilligers werkdagen waren overigens ook activiteiten die in de natuur plaatsvonden en relatief licht tot zware handarbeid boden. Zoals in de polder werken en riet maaien en afvoeren, braamstruiken verwijderen. Dat was in de Kalverpolder. De andere buiten activiteit was in de Heemtuin van Zaandam. Ook daar riet maaien maar ook grasveld maaien, paden verhogen, snoeien van struiken en zo voorts.

Eerst nu wat regelwerk doen. Formulieren invullen en wachten op de te ondertekenen huurovereenkomst.





